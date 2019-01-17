Son Dakika Haberleri: Erdoğan'la Sorun Yaşadınız Diye Türkiye Önemini Kaybetmez

Erdoğan'la Sorun Yaşadınız Diye Türkiye Önemini Kaybetmez

1 saat önce

ALMANYA'nın Münih kentinde 15-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak Güvenlik Konferansı öncesinde konuşan Wolfgang İschinger, Türkiye'nin Avrupa ve Almanya için önemini vurguladı.

Erdoğan'la Sorun Yaşadınız Diye Türkiye Önemini Kaybetmez, System.String[]
ALMANYA'nın Münih kentinde 15-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak Güvenlik Konferansı öncesinde konuşan Wolfgang İschinger, Türkiye'nin Avrupa ve Almanya için önemini vurguladı. Berlin'de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yantılayan Güvenlik Konferansı Başkanı İschinger, bu yıl konferansın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birlikte yapacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVETLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet ettiklerini söyleyen Wolfgang İschinger, Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceğini kaydetti.

Konferansta ağırlıklı olarak 'Avrupa stratejik olarak kendini nasıl kanıtlayabilir' sorusunun tartışılacağını belirten İschinger, Avrupa'yı kriz turizmi yapmakla, kriz bölgelerinde tek ses olamamakla eleştirdi.

KAPI KAPAMAK BÜYÜK HATA OLUR

Türkiye'nin Avrupa için önemine dikkat çeken İschinger "Almanya'nın Trump'tan önce de Amerika politikası vardı sonra da olacak. Türkiye için de bu durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sorun yaşamış olabilirsiniz. Ama bu Avrupa ve özellikle de milyonlarca Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya için Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği yapmak zorunda olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Türkiye'nin önemi, AB üyeliğinden çok daha fazla. Türkiye stratejik olarak Avrupa için merkezi konumda. Türkiye'yi AB'ye sıkıca bağlamak mümkün değilse bile sıkı bir birliktelik için mutlaka yollar bulmalıyız. Türkiye'ye kapıyı kapamak, büyük hata olur" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:10 

Avrupa, Almanya, Türkiye, Güncel
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