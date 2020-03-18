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Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize...
7 saat önce
Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz."
Erdoğan: " (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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