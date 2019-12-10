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Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz
6 saat önce
Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebilirizView on euronews.
Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebilirizView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:12
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