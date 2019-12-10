Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz
Son Dakika Dünya Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz

6 saat önce

Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebilirizView on euronews.

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Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebilirizView on euronews

Erdoğan: Libya asker talebinde bulunursa gönderebiliriz

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:12 
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