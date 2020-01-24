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Erdoğan: "(Libya) Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek.
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya) Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Libya) Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur."
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