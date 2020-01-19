Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü
6 saat önce
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
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