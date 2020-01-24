Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Libya) Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için... - Son Dakika
Erdoğan: "(Libya) Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya) Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Libya) Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz."
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi