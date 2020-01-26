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Erdoğan: "Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
14 dakika önce
Erdoğan: "Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
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