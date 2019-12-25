Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar,... - Son Dakika
Erdoğan: "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar,...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk."
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk."
Son Dakika Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi