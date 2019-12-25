Erdoğan: "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar,... - Son Dakika

Erdoğan: "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar,...

6 saat önce

Erdoğan: "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk."

Erdoğan:

Erdoğan: " Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk."

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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