Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi ABD'de yayın yapan Politico gazetesi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Libya meselesini "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede değerlendirdi

Erdoğan: Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi ABD'de yayın yapan Politico gazetesi için "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.


Libya'nın yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, uluslararası toplumun, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmediğini dile getirdi.

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Türkiye, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 
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