Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.



" Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir." diyen Erdoğan, "Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. İmzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocası olmayan...bunların durumu bu. Biz neredeyiz? Gayri meşru, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim şunu hiç bir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak." dedi.