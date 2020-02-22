Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak

6 saat önce

Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak

Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak, System.String[]

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.


" Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir." diyen Erdoğan, "Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. İmzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocası olmayan...bunların durumu bu. Biz neredeyiz? Gayri meşru, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim şunu hiç bir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak." dedi.

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Suriye Milli Ordusu, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:39 
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