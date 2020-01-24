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Erdoğan: "(Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor."
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