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Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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