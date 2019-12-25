Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika

Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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