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Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi...
14 dakika önce
Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır."
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