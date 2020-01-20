Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi... - Son Dakika

Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi...

14 dakika önce

Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır."

Vladimir Putin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uşakspor - Ergene Velimeşespor maçında penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın seçim paylaşımı gündemi hareketlendirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Libya'da) Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]