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Erdoğan: "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır.
14 dakika önce
Erdoğan: "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz."
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