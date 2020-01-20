Erdoğan: "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. - Son Dakika

Erdoğan: "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır.

14 dakika önce

Erdoğan: "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: " Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz."

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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