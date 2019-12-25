Erdoğan: "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta... - Son Dakika

Erdoğan: "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta...

6 saat önce

Erdoğan: "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor."

Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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