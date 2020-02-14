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Erdoğan: "Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı,...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır."
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