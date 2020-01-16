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Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Libya ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek."
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