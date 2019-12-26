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Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam tersine hakkımızın gasbedilmesine engel olmak.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Libya ile mutabakat) Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam tersine hakkımızın gasbedilmesine engel olmak."
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