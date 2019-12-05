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Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır."
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