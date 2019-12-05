Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam... - Son Dakika

Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam...

6 saat önce

Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: " (Libya ile mutabakat) Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır."

Hükümet, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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