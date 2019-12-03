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Erdoğan: (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır.
6 saat önce
Erdoğan: (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:38 Kaynak: AA
Erdoğan: (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır. Adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız."
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