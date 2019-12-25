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Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Libya ile mutabakat) Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir."
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