Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. - Son Dakika

Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi.

6 saat önce

Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi.

Erdoğan:

Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz."

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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