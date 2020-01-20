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Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi.
6 saat önce
Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz."
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