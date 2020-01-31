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Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."
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