Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin... - Son Dakika

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin...

6 saat önce

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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