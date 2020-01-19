Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi... - Son Dakika
Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı'nın yapıldığı otelden ayrıldı Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıklıyor Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz