Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi... - Son Dakika

Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi...

6 saat önce

Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir."

Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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