Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir darbecinin yanında yer alanlar en başta... - Son Dakika
Erdoğan: "Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir darbecinin yanında yer alanlar en başta...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir darbecinin yanında yer alanlar en başta demokrasiye ihanet içindedir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir darbecinin yanında yer alanlar en başta demokrasiye ihanet içindedir."
Son Dakika Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım