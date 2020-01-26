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Erdoğan: "Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin...
6 saat önce
Erdoğan: "Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Erdoğan: " Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir."
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