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Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü...
7 saat önce
Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere ordayız."
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere ordayız."
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