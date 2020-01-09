Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü... - Son Dakika

Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü...

7 saat önce

Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere ordayız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Libya) Şu anda, ecdadımızın da tarih yazdığı bu yerlerde, sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere ordayız."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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