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Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz."
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