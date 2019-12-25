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Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık.
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz."
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