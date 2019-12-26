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Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz.
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz."
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