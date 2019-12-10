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Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz."
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