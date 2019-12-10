Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri... - Son Dakika

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri...

6 saat önce

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz."

Erdoğan:

Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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