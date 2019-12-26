Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden... - Son Dakika

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden...

6 saat önce

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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