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Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden...
6 saat önce
Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"
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