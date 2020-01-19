Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

6 saat önce

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü, System.String[]

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları

-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları


Almanya, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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