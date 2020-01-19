Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika
Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
6 saat önce
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.
Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları
-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları
Son Dakika Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı