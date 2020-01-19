Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları

-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları