Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

6 saat önce

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü, System.String[]

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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