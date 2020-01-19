Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü

Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.