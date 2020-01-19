Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, libya zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
6 saat önce
Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştüAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
Erdoğan, Libya Zirvesi'ne verilen arada liderlerle görüştü
Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.
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