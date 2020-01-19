Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

6 saat önce

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı, System.String[]

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız
Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]