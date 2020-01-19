Son Dakika › Güncel › Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
Erdoğan, libya zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
6 saat önce
Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Son Dakika Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı