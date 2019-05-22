Erdoğan: "(Liselerde Yeni Eğitim Modeli) Bu Paket Öğrencilerimizin Kişisel Kabiliyetlerinin...
8 saat önce
Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.
Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:42 Kaynak: AA
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