Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Liselerde Yeni Eğitim Modeli) Bu Paket Öğrencilerimizin Kişisel Kabiliyetlerinin...

Erdoğan: "(Liselerde Yeni Eğitim Modeli) Bu Paket Öğrencilerimizin Kişisel Kabiliyetlerinin...

8 saat önce

Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:42 Kaynak: AA
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