Erdoğan: "(Liselerde Yeni Eğitim Modeli) Bu Paket Öğrencilerimizin Kişisel Kabiliyetlerinin...

Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.

Erdoğan: "(Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır

PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu

Öğrenci Velisi, Öğretmeni Okulun Koridorunda Darp Etti! O Anlar Kamerada