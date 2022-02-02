Erdoğan: "Lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyet ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kuruluna katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Peki dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 farklı nükleer santral faaliyette iken, halen inşası süren santraller varken niçin ülkemiz bu imkandan mahrum edilmeye çalışılıyor dersiniz? Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisini niçin rahatsız eder? Daha da önemlisi bu menfi kampanyaya Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanının da katılmasının sebebi ne olabilir? Zahirde Akkuyu'da üretilecek elektriğin fiyatı üzerinden yapılan saldırının asıl amacının bizatihi projenin kendisi olduğunu bunların geçmişteki tavırlarından zaten biliyoruz. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu, enerji arz güvenliğinin şartının kaynak çeşitlendirmesi olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Bilindiği gibi dünyada salgınla birlikte zirveye çıkan ekonomik krizin lokomotifi enerji fiyatlarındaki fahiş artışlardır. Kömür fiyatlarının 5 kat, doğalgaz fiyatlarının 10 kat arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu fiyatlara rağmen enerjiye ulaşımın giderek zorlaştığı dengesiz bir küresel piyasa ikliminden söz ediyoruz. Vatandaşlarına ve sanayicilerine uygun fiyatlar ile elektrik veren ülkeler nükleerinden hidroelektriğine kadar tüm yatırımlarını 30, 40, 50 yıl önce tamamlamışlar. Finansman yükünü o dönemde üstlendikleri kaynaklarını bugün rahatça kullanabiliyorlar ve buna rağmen sıkıntı yaşıyorlar. Biz işte biraz önce rakamlarını verdim. Mevcut enerji kaynaklarımızın 3'te 2'sinden fazlasını son 20 yılda kurduk."

"BİR TANE LÜKS OTELDEN GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLMAK SURETİYLE YAPACAĞINIZ YAYINLARLA BU MİLLET ALDANMAZ, BU MİLLET BUNLARA KANMAZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir otel odasından yaptığı yayınlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki, 'yapmayın, bu millet sizi, çarpar, bu iş dünyası sizi çarpar.' Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyet ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz" ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ YILI SİZLER İLE BERABER 225 MİLYAR DOLARI AŞAN TARİHİMİZİN EN BÜYÜK İHRACATIYLA 500 MİLYAR DOLARI BULAN DIŞ TİCARET HACMİ İLE KAPATTIK"

Türkiye'nin salgın döneminde de yatırımlarına devam ettiğini ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden ekonomimizin istikrarını bozma gayretini aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz mekanizmalar ile bozduk. 20 Aralık'ı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi ve enerjimizi, ülkemizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız. Sizler de görüyor ve biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılı sizler ile beraber 225 milyar doları aşan tarihimizin en büyük ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile kapattık. Bu yıl inşallah ihracatımızı daha da ileri taşıyacağız. Nitekim Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAMDA 2,7 MİLYONLUK ARTIŞ İLE 30 MİLYON SINIRINA DAYANARAK SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN DAHİ ÜZERİNE ÇIKTIK"

Salgın dönemine rağmen ekonomik yatırım ve istihdamın devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdamda 2,7 milyonluk artış ile 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. Biz çalıştıkça, ürettikçe, ihraç ettikçe, kazandıkça Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemez, bu milleti birbirine düşüremez, bu devleti örseleyemez" diye konuştu.

(Utku Şimşek/ İHA)