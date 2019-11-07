Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri,...

Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri,...

7 saat önce

Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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