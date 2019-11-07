Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri,...
7 saat önce
Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor."
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