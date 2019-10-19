Erdoğan: "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi.
19 dakika önce
Erdoğan: "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:09 Kaynak: AA
Erdoğan: "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük."
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