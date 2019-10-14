Erdoğan, macaristan başbakanı viktor orbán'ı kabul etti
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Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul ettiAzerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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