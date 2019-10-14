Son Dakika Haberleri: Erdoğan, macaristan başbakanı viktor orbán'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, macaristan başbakanı viktor orbán'ı kabul etti

Erdoğan, macaristan başbakanı viktor orbán'ı kabul etti

20 dakika önce

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul ettiAzerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul etti.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul etti

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul etti.

Erdoğan, macaristan başbakanı viktor orbán'ı kabul etti

Viktor Orban, Bakü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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