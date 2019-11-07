Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:06
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