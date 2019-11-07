Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews