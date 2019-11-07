Son Dakika Haberleri: Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'
Son Dakika Dünya Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız" açıklaması yaptıView on euronews

Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'

Recep Tayyip Erdoğan, Victor Orban, Viktor Orban, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:06 
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