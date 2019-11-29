ERDOĞAN: (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Maltepe 'de düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, " Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3-4-5 Aralık Londra 'da NATO liderler zirvesini yapacağız. Gitmeden birileri yine konuşmaya başladı. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı… Son açıklamaları bu hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. Hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak.. Bu senin haddine mi?" dedi.

"NATO İÇİN FRANSA NE ANLAM İFADE EDİYOR BİLEMEYİZ AMA TÜRKİYE EN ÖNEMLİ, ÜYESİDİR"

Erdoğan, " Libya'nın resmi yönetimi ile imzaları attık. Türkiye Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya geldi. Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor. Henüz daha acemiliğin var, bunu gider. Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ve vereceğimiz cevapları Fransa Cumhurbaşkanına da anlattım. Anlamıyor. Terörle mücadele nedir bilmiyor. O yüzden sarı yelekliler Fransa'yı işgal etti. Senin Suriye ile ne ilgin var? Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Senin hangi anlaşmayla girme hakkın var. Ne işin var orada. Biz koalisyon güçlerinin içindeyiz. Seni rejim de oraya davet etmiş değil. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın eninde sonunda Türkiye'nin güvenlik mücadelesine saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye en önemli, üyesidir." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ GÜVENDE DEĞİLSE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİN DE PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye olmasa dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin Avrupa 'ya yığılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz güvende değilse Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Neyse ki NATO'da ve Avrupa'da aklıselim sahibi siyasetçiler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Suriye'den topraklarımıza yönelen tehditler bitene kadar harekatlar sürdürecektir. TV 'lerde Kandil'deki terörist başlarının ne halde olduklarını görmüşsünüzdür. Son kadın terörist en önemlilerinden biriydi. O vuruldu, onunla birlikte yanındaki 6 terörist daha vuruldu. Ülkemize verilen ve tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz. Hala saldırılar oluyor. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden yönelen tehditler bertaraf edilmezse bu işi kendimiz yapmaktan çekinmeyiz."

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-Erdoğan'ın açıklamaları

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