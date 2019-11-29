Erdoğan: (Macron'a tepki) Son açıklamaları hastalıklı anlayışın yansımasıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç risk almadan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye 'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir'. Sayın Macron, Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da aynını söyleyeceğim, önce sen beyin ölümünü kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükyalı'daki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en köklü yükseköğrenim kurumlarından olan Marmara Üniversitesinin bu yeni külliyesiyle çok daha güçlü hale geleceğine inandığını söyledi. Külliyenin Marmara Üniversitesi'ne kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin tüm üniversitelerine destek verdiğini kaydetti.

"KAZANDIĞIMIZ HER BAŞARI, BİR SONRAKİ HEDEFE ULAŞMA KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLİYORö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tehdit kriterlerinin de değiştiğine dikkati çekerek, "Geçmişte ülkemiz için çok büyük kriz, sıkıntı, sorun kaynağı olan nice mesele, artık rutin gündemin bir parçası olmanın ötesine geçemiyor. Yaşadığımız her tecrübe, ülkemizin önündeki bir engeli daha aşacak formüller geliştirip hayata geçirmemize vesile oluyor. Engellere takılıp kalmak yerine, onları bertaraf edecek bir anlayışı ve iradeyi her alanda yerleştirdik. Kazandığımız her başarı, bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığımızı daha da perçinliyor. Artık kendisine güvenen, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz bu seviye, bizden sonraki nesiller için yeni başlangıç noktası olacaktır. Biz Türkiye'yi 230 milyar dolar milli gelirden, 36 milyar dolar ihracattan, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, ticaretiyle adeta tel tel dökülen bir yerden almıştık. İşte böyle bir ülkeden, bugün bölgesinde ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik ve dünyada adeta parmakla gösterilen, kendi vatandaşları yanında tüm dostlarının umudu haline dönüşmüş bir Türkiye'ye ulaştık" diye konuştu.

"BU KIŞ MEVSİMİNDE ZORDA KALANLARA, DARDA KALANLARA ÖZELLİKLE YARDIM ELİMİZİ UZATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk 'taki deprem felaketini dile getirerek, Türkiye olarak bu ülkeye 500 konut yapma kararı aldıklarını, en kısa zamanda TOKİ aracılığıyla konutların yapımına başlamak istediklerini söyledi. Depremin hemen ardından Türkiye'nin yardımlarının Arnavutluk'a ulaştırıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bir kardeşlik hukukumuz var. Birilerini beklemeyeceğiz. Orada şu anda kargo uçaklarımız, tırlarımız çadırları kurduysa en kısa zamanda konutlarımızı yapacağız. Bu kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara özellikle yardım elimizi uzatacağız" dedi.

"Biz Türkiye'yi gayrıdan ümit beklemek yerine, kendi gücü ve inancıyla yoluna devam eden bir ülke haline getirdik" diyen Erdoğan, Türkiye'nin başarı çıtasını yükseltmesinin aynı zamanda mücadele cephelerini de genişlettiğini, Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanları giderek arttırdığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığın son örneğinin NATO tartışmalarında yaşandığını ifade ederek, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde bu konuya ilişkin değerlendirmelerini dile getireceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç risk almadan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir'. Sayın Macron, Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da aynını söyleyeceğim, önce sen beyin ölümünü kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır" dedi. Fransa'nın, NATO'nun vecibelerini yerine getirmediğine, ödemesi gereken parayı ödemediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir oldubittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA, GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA, TERÖRLE MÜCADELESİNE SAYGI DUYACAKSINIZ"

Türkiye'nin Libya 'nın resmi yönetimiyle Akdeniz 'de ortak iş birliğine yönelik anlaşma imzaladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor, henüz daha acemiliğin var, bunları gider, unu gidermeden bu işler olmayacak. Biz, Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları, herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım ama anlamıyor. İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele bilmiyor, onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. Niye çözemiyorsun? Çözseydin. Halbuki ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp, en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan, Fransa'nın ta kendisidir. Senin Suriye'de ne işin var? 911 kilometre bizim Suriye'de sınırımız var, bizim Adana Mutabakatı denen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki, senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var? Ne yapıyorsun sen orada? Koalisyon güçleri diyorsan, biz aynı zamanda koalisyon güçleri içinde varız. İstedikleri kadar hoplasınlar, zıplayın, istediğiniz kadar eveleyip-geveleyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız, bunun başka çıkışı yok. NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye, hem askeri katkısı, hem siyasi desteğiyle bu kurumun en önemli üyesidir."

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olmasa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa 'ya yığılacağını, Türkiye'nin mücadele ettiği tehditlerin doğrudan Avrupa'ya yöneleceğini belirterek, "Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse, Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır" dedi.

Fransa başta olmak üzere, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına duyarsız kalan, hatta tam tersi işler yapmaya çalışanlara bu gerçekleri bir kez daha hatırlattıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neyse ki, NATO'da ve Avrupa'da aklıselim sahibi, mantıklı, tutarlı, tecrübeli siyasetçiler var da, Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye topraklarına ve himayesi altındaki bölgelere terör saldırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler, makul bir sürede bertaraf edilemezse, bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz. Türkiye'nin, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu, herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılan külliyenin hayırlı olmasını dileyerek, Mimar Hilmi Şenalp ve ekibine teşekkür etti.

- İstanbul