Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan... - Son Dakika
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan...
6 saat önce
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında