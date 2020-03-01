Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan... - Son Dakika

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan...

6 saat önce

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan..., System.String[]

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti

Türkiye, Suriye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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