Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti - Son Dakika
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Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti

05.05.2022 21:31

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırılırken müzakere sürecinin desteklenmesinin öneminin altı çizildi. Diğer taraftan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

MACRON'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

MÜZAKERE SÜRECİNE DESTEĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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Defense News: ABD Kongresi, Ukrayna sonrası Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor Defense News: ABD Kongresi, Ukrayna sonrası Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen...

Emmanuel Macron, Ukrayna, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti - Son Dakika


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