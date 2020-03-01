Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan... - Son Dakika

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Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan...
6 saat önce
Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destek beklediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destek beklediklerini belirtti
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