Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya...
51 dakika önce
Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"
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