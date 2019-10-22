Son Dakika Haberleri: Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya...
Son Dakika Güncel Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya...

Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya...

51 dakika önce

Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"

Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya..., System.String[]

Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"

Angela Merkel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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