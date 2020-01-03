Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili...

6 saat önce

Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili..., System.String[]

Erdoğan-Macron telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı

Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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